Выплаты в 50 руб. по уходу за ребенком отменяются с 1 января 2020 г. - указ президента
14:12 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1, 5 до 3 лет отменяются в России с 1 января 2020 г. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются "матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста".
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