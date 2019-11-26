Выплаты в 50 руб. по уходу за ребенком отменяются с 1 января 2020 г. - указ президента

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1, 5 до 3 лет отменяются в России с 1 января 2020 г. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются "матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста".

