0
0
0
НОВОСТИ

Турция никому не обещала, что не станет использовать С-400 - Чавушоглу

14:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не давала обещаний относительно того, что не станет развертывать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом во вторник заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", - цитирует министра телеканал Эн-ти-ви.

В понедельник ВС Турции начали испытания радиолокационных систем С-400.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:27 26.11.2019
МКБ запускает акцию «Сочиняйте мечты» - кредит за 5 минут
0
38
14:14 26.11.2019
Обследование легких в столичных МФЦ прошли около 2000 человек
0
65
14:12 26.11.2019
Выплаты в 50 руб. по уходу за ребенком отменяются с 1 января 2020 г. - указ президента
0
75
14:00 26.11.2019
При трудоустройстве мужчин о планах завести детей спрашивает треть работодателей - исследование
0
95
13:32 26.11.2019
Чемпион ОИ по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры
0
137
13:20 26.11.2019
Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29
0
154
13:05 26.11.2019
РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту
0
170
13:00 26.11.2019
Два вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 французских военных - президент Франции
0
173
12:32 26.11.2019
Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны - опрос
0
209
12:20 26.11.2019
Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"
0
202

Возврат к списку