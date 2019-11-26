Турция никому не обещала, что не станет использовать С-400 - Чавушоглу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не давала обещаний относительно того, что не станет развертывать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом во вторник заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", - цитирует министра телеканал Эн-ти-ви.



В понедельник ВС Турции начали испытания радиолокационных систем С-400.

