Турция никому не обещала, что не станет использовать С-400 - Чавушоглу
14:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не давала обещаний относительно того, что не станет развертывать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом во вторник заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", - цитирует министра телеканал Эн-ти-ви.
В понедельник ВС Турции начали испытания радиолокационных систем С-400.
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