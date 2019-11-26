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Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные

15:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные.

"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

По его словам, "диалог [с РФ] будет начат на нормандской встрече четырех лидеров" (Германии, России, Украины, Франции) в Париже.

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