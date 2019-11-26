Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные
15:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные.
"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.
По его словам, "диалог [с РФ] будет начат на нормандской встрече четырех лидеров" (Германии, России, Украины, Франции) в Париже.
НОВОСТИ
- 16:12 26.11.2019
- Спасатели из нескольких стран Европы выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения
- 16:00 26.11.2019
- Глава Минздрава поручила вернуть на работу в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
- 15:32 26.11.2019
- В Госдуме выступили за изменение закона после штрафа за исполнение гимна на митинге
- 15:12 26.11.2019
- Школьник в Иркутске помог спасти похищенного ребенка - СМИ
- 15:10 26.11.2019
- Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
- 15:07 26.11.2019
- Для чего начальник Генштаба ВС РФ снова отправился в Баку?
- 14:54 26.11.2019
- Москвичам-льготникам с диабетом компенсируют затраты на лекарства
- 14:32 26.11.2019
- Турция никому не обещала, что не станет использовать С-400 - Чавушоглу
- 14:27 26.11.2019
- МКБ запускает акцию «Сочиняйте мечты» - кредит за 5 минут
- 14:14 26.11.2019
- Обследование легких в столичных МФЦ прошли около 2000 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать