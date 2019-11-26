Для чего начальник Генштаба ВС РФ снова отправился в Баку?

15:07

Сегодня в Баку генерал армии Валерий Герасимов в очередной был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым заместителем министра обороны − начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджемдинном Садыковым.



В ходе встреч обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии. Валерий Герасимов является частым гостем в Баку, где так же проходят его встречи с высокопоставленными лицами их Североатлантического блока. Стоит упомянуть, что, не смотря на некоторую разрядку в отношениях между Арменией и Азербайджаном, в Ереване по-прежнему косо смотрят на эти вояжи российского НГШ.