Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

15:10 Источник: НГ-Online

В рамках реализации Договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений(СНВ) в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории Российской Федерации американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года. Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ. Информация поступила из Министерства обороны России.