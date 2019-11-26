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НОВОСТИ

Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

15:10 26.11.2019 Источник: НГ-Online

В рамках реализации Договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений(СНВ) в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории Российской Федерации американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года. Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ. Информация поступила из Министерства обороны России.

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