Школьник в Иркутске помог спасти похищенного ребенка - СМИ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Школьник помог полиции задержать педофила в Иркутске. 16-летний подросток услышал крики из автомобиля, в котором злоумышленник вёз похищенного ребёнка.

Как сообщает областное управление СК, старшеклассник бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалёку. Они догнали автомобиль, сумели его блокировать и спасли девятилетнюю девочку. Водитель с места инцидента скрылся, позднее его задержала Росгвардия.

Следователи выяснили, что задержанный дважды получал сроки за совершение подобных преступлений. В этот раз мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, расследование продолжается, сообщают «Вести Иркутска». Говорит Москва