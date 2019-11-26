В Госдуме выступили за изменение закона после штрафа за исполнение гимна на митинге
15:32 26.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме призвали изменить закон после штрафа за исполнение гимна на митинге. Суд Архангельска обязал активистку выплатить 2 тыс. рублей за использование гимна РФ во время выступления против мусорного полигона в Шиесе.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в интервью «Говорит Москва» выступил за предоставление права гражданам использовать государственные символы по своему усмотрению.
«К сожалению, закон о гимне и флаге сформулирован так, что к ответственности привлечь можно. Я считаю, что это неправильно. Нужно срочно менять закон о гербе, гимне и флаге. Если мы не внесём изменения, то такие ситуации будут возникать и дальше.
Я вносил соответствующий законопроект, чтобы разрешили гражданам использовать герб, гимн и флаг, когда они считают нужным, если при этом нет факта надругательства. Были случаи, когда привлекали за вывешивание флага в неположенном месте — человек повесил флаг над своим домом, надругательства не было. Вот ещё один прецедент — исполнение гимна. В законе много оценочных понятий, которые должен трактовать суд. Судьи чаще склоняются в сторону запрета, чем в сторону разрешения».
Решение было вынесено архангельским судом 18 ноября. С этого момента активистка Анна Вешкурцева в течение 60 дней обязана выплатить штраф, у неё также есть 10 дней на обжалование.
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