В Госдуме выступили за изменение закона после штрафа за исполнение гимна на митинге

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали изменить закон после штрафа за исполнение гимна на митинге. Суд Архангельска обязал активистку выплатить 2 тыс. рублей за использование гимна РФ во время выступления против мусорного полигона в Шиесе.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в интервью «Говорит Москва» выступил за предоставление права гражданам использовать государственные символы по своему усмотрению.

«К сожалению, закон о гимне и флаге сформулирован так, что к ответственности привлечь можно. Я считаю, что это неправильно. Нужно срочно менять закон о гербе, гимне и флаге. Если мы не внесём изменения, то такие ситуации будут возникать и дальше.

Я вносил соответствующий законопроект, чтобы разрешили гражданам использовать герб, гимн и флаг, когда они считают нужным, если при этом нет факта надругательства. Были случаи, когда привлекали за вывешивание флага в неположенном месте — человек повесил флаг над своим домом, надругательства не было. Вот ещё один прецедент — исполнение гимна. В законе много оценочных понятий, которые должен трактовать суд. Судьи чаще склоняются в сторону запрета, чем в сторону разрешения».

Решение было вынесено архангельским судом 18 ноября. С этого момента активистка Анна Вешкурцева в течение 60 дней обязана выплатить штраф, у неё также есть 10 дней на обжалование.