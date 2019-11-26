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Глава Минздрава поручила вернуть на работу в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

16:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минздрава России Вероника Скворцова после встречи с детским трансплантологом Михаилом Каабаком во вторник поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

"Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение Министра дано руководству Центра", - говорится в сообщении пресс-службы.

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