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Спасатели из нескольких стран Европы выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения

16:12 26.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Спасатели из стран ЕС выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения. Поисковые команды отправились из Италии, Греции, Румынии.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, более 600 пострадали. Разбор завалов продолжается.  Эхо Москвы

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