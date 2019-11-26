Спасатели из нескольких стран Европы выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения

16:12 Источник: Эхо Москвы

Спасатели из стран ЕС выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения. Поисковые команды отправились из Италии, Греции, Румынии.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, более 600 пострадали. Разбор завалов продолжается. Эхо Москвы