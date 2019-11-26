0
0
161
НОВОСТИ

Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта - Фетисов

16:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов в ситуации с возможными санкциями в отношении российского спорта.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - сказал Фетисов.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 26.11.2019
"Единая Россия" отказывается от практики "расторговок" с конкурентами на выборах - Турчак
0
17
17:12 26.11.2019
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
0
82
17:00 26.11.2019
МОК выступает за жесткие санкции в связи с манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории
0
95
16:12 26.11.2019
Спасатели из нескольких стран Европы выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения
0
154
16:00 26.11.2019
Глава Минздрава поручила вернуть на работу в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
0
165
15:32 26.11.2019
В Госдуме выступили за изменение закона после штрафа за исполнение гимна на митинге
0
238
15:12 26.11.2019
Школьник в Иркутске помог спасти похищенного ребенка - СМИ
0
201
15:10 26.11.2019
Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
0
240
15:07 26.11.2019
Для чего начальник Генштаба ВС РФ снова отправился в Баку?
0
236
15:00 26.11.2019
Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные
0
222

Возврат к списку