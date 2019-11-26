Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта - Фетисов
16:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов в ситуации с возможными санкциями в отношении российского спорта.
В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.
"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - сказал Фетисов.
Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.
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