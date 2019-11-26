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НОВОСТИ

МОК выступает за жесткие санкции в связи с манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории

17:00 26.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Международный олимпийский комитет поддерживает самые жесткие санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В сообщении МОК говорится, что речь идет об атаке на надежность всей системы и об ущербе спортивному движению по всему миру. Международный олимпийский комитет призвал Всемирное антидопинговое агентство передать данные о манипуляциях в Совет Европы и ЮНЕСКО. Вчера комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за нарушение допинговых правил.  Эхо Москвы

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