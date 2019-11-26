В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
17:12 26.11.2019 Источник: Газета.Ru
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой. Ru» поддержал инициативу губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем. Но депутат предложил также сократить продолжительность новогодних праздников.
«Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня. Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику. Поэтому мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению. Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
«В это время все равно на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим и, скорее всего, часть работников возьмут его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — указывает Нилов.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.
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