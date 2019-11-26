"Единая Россия" отказывается от практики "расторговок" с конкурентами на выборах - Турчак

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" отказывается от практики соглашений с оппозицией на выборах о выдвижении в тех или иных округах. Об этом заявил во вторник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Никаких расторговок в избирательном цикле 2020-2021 годов не будет", - подчеркнул Турчак. "Единая Россия" будет выдвигать кандидатов везде", - подтвердил он.

Ранее единороссы в избирательных кампаниях прибегали к практике отказа от участия в выборах в тех или иных округах, чтобы не конкурировать там с представителями оппозиции. Эта тактика применялась в том числе на выборах в Госдуму 2016 года.

Турчак также подтвердил, что партия не будет "освобождать" округа под самовыдвиженцев.