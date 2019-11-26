Истребители ВВС США были подняты по тревоге после сообщения NORAD
18:35 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном. Об этом сообщает во вторник телекомпания Эн-би-си.
Доступ к резиденции американского президента был ограничен приблизительно в 09:00 по местному времени (17:00 мск), однако через 20 минут ограничения были сняты. Людей в здание Капитолия сейчас также начали пускать.
Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило в своем "Твиттере", что "самолет в настоящий момент не рассматривается как враждебный". "Представители различных ведомств высокого ранга следят за ситуацией, координируя действия с помощью телеконференции. Самолеты НОРАД находятся в этом районе и предпринимают ответные действия", - отмечается в заявлении.
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