Россия рассчитывает на консенсус по вопросу внесения новых химикатов в список ОЗХО
19:10 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рассчитывает на принятие консенсусного решения по вопросу внесения новых химикатов, в том числе тех, которые относят к семейству "Новичок", в контрольные списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил во вторник журналистам постпред РФ при организации Александр Шульгин.
По его словам, на рассмотрение проходящей в Гааге 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия будут вынесены два предложения: России и "тройки", в которую входят Канада, Нидерланды и США. "Тройка" предлагает дополнить контрольные списки химикатов, запрещенных по конвенции, двумя группами химических семейств, - отметил дипломат. - Мы же предлагаем более широкий подход: не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери. Похоже, что мы движемся в направлении консенсуса - о принятии одновременно двух решений".
"Более того, рассчитываем, что Технический секретариат ОЗХО отразит изменения в списках согласно нашему предложению, которое мы направили в секретариат под названием "консолидированное предложение по спискам", - добавил Шульгин.
НОВОСТИ
- 18:35 26.11.2019
- Истребители ВВС США были подняты по тревоге после сообщения NORAD
- 17:40 26.11.2019
- "Единая Россия" отказывается от практики "расторговок" с конкурентами на выборах - Турчак
- 17:12 26.11.2019
- В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
- 17:00 26.11.2019
- МОК выступает за жесткие санкции в связи с манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории
- 16:32 26.11.2019
- Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта - Фетисов
- 16:12 26.11.2019
- Спасатели из нескольких стран Европы выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения
- 16:00 26.11.2019
- Глава Минздрава поручила вернуть на работу в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
- 15:32 26.11.2019
- В Госдуме выступили за изменение закона после штрафа за исполнение гимна на митинге
- 15:12 26.11.2019
- Школьник в Иркутске помог спасти похищенного ребенка - СМИ
- 15:10 26.11.2019
- Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать