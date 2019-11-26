Турция "держит в плену" Восточную Европу - источник в НАТО
19:35 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.
По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.
"Они (турки) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - приводит Рейтер слова неназванного собеседника. По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.
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