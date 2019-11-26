Глава Минспорта уверен, что рекомендации WADA не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в России
19:50 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1"
"Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает, и мы спокойно готовимся к проведению, ожидаем чемпионат Европы. Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд", - сказал он.
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