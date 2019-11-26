Трамп о торговой сделке с Китаем: Все идет очень хорошо...

21:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон и Пекин подошли к финальной стадии заключения соглашения по первому этапу торговых договоренностей.

Главе Белого дома был задан вопрос, следили ли США за местными выборами в китайском Гонконге. Трамп ответил утвердительно.

"Как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы находимся на финальной стадии этой очень важной сделки, - продолжил он. - Думаю, это одна из самых важных сделок в торговле, [заключавшихся] когда-либо. Все идет очень хорошо".