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НОВОСТИ

В России ждут ответа от НАТО о снижении напряженности в зонах соприкосновения

21:20 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассчитывает получить от НАТО ответ на предложение о снижении военной активности в зонах соприкосновения. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы рассчитываем на то, что нам будет дан ответ на предложение наших военных все-таки начать говорить о том, как понизить уровень военной активности в зонах соприкосновенности РФ и НАТО, - отметил он. - Без прямого включения военных каналов добиться этого будет невозможно".

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