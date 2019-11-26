Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск высказался за равные права на принятие решений в ООН. Соответствующее заявление понтифик сделал во вторник журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он побывал с апостольским визитом.

"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается. Я не могу оценить, хорошо это или плохо, но я слышал, что ООН может сделать шаг вперед и отказаться от права вето членов Совбеза. Я не специалист в этом вопросе, я только слышал о таком предложении. Но было бы хорошо, если бы все были равны в правах", - сказал понтифик.