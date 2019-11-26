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Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса

22:05 26.11.2019 Источник: НГ-Online

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Фото пресс-службы МО РФ
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку (Республика Азербайджан) меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах.

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