Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса

22:05 Источник: НГ-Online

Фото пресс-службы МО РФ



Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку (Республика Азербайджан) меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах.