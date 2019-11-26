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В WADA сообщили, что их рекомендация не относится к ЧЕ-2020 по футболу

22:20 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права проводить международные соревнования не относится к чемпионату Европы по футболу 2020 года, так как этот турнир не является крупным мультиспортивным событием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Чемпионат Европы - это не мультиспортивное крупное событие или чемпионат мира, а скорее региональное и континентальное моноспортивное событие, таким образом, это не влияет на эту рекомендацию. Как и все подобные региональные органы, УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] не является прямым участником Всемирного антидопингового кодекса. Он имеет членство в ФИФА [Международной федерации футбола], которая является подписантом кодекса (УЕФА сам не подписал кодекс, но обязан выполнять его условия, отслеживание выполнения данных условий входит в сферу ответственности ФИФА)", - говорится в сообщении.

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