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В Доминикане попал в ДТП автобус с российскими туристами, более 30 человек пострадало - посольство

07:30 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", - сообщил представитель дипмиссии.


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