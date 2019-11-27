В Доминикане попал в ДТП автобус с российскими туристами, более 30 человек пострадало - посольство
07:30 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).
"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", - сообщил представитель дипмиссии.
НОВОСТИ
- 08:50 27.11.2019
- Для борьбы с браконьерами японский рыбнадзор попросил вооруженный персонал
- 08:40 27.11.2019
- Биоматериалы россиян хотят защитить законом о персональных данных - СМИ
- 08:20 27.11.2019
- Для тушения лесных пожаров на северо-востоке Австралии мобилизовано почти 2 тыс. пожарных
- 08:00 27.11.2019
- В Балтиморе на молодежной конференции освистали супругу Трампа - СМИ
- 07:50 27.11.2019
- Опрос: Россияне чаще заводят беспородных кошек, чем породистых и собак
- 22:20 26.11.2019
- В WADA сообщили, что их рекомендация не относится к ЧЕ-2020 по футболу
- 22:05 26.11.2019
- Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса
- 21:50 26.11.2019
- Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН
- 21:20 26.11.2019
- В России ждут ответа от НАТО о снижении напряженности в зонах соприкосновения
- 21:04 26.11.2019
- Трамп о торговой сделке с Китаем: Все идет очень хорошо...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать