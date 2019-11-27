Опрос: Россияне чаще заводят беспородных кошек, чем породистых и собак

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян заявляют, что в их семье есть домашние животные (68%), чаще других - респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), а также жители сел (82%). При этом наиболее популярны кошки и собаки. Так, 39% опрошенных ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% - породистая. Каждый пятый заявил о наличии беспородной собаки и столько же - породистой (по 19%)", - отмечают авторы исследования.

В меньшей степени распространены сельские домашние животные, они есть у 7% опрошенных, хомячки, черепашки аквариумные рыбки, декоративные птицы - по 3% соответственно, экзотических животных содержат всего 1% респондентов.

Чаще всего домашних животных заводят из любви к ним (20%). При этом почти каждый пятый из тех, у кого есть домашние животные, объяснил появление в своей семье питомца тем, что так захотели дети или внуки (16%), столько же завели с целью охраны (16%) или для собственной радости (16%). При этом 32% респондентов рассказали, что не содержат животных дома.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 ноября 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.



