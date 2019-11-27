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В Балтиморе на молодежной конференции освистали супругу Трампа - СМИ

08:00 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публика во вторник освистала супругу президента США Дональда Трампа Меланью во время ее выступления на молодежной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил пресс-пул первой леди.

"Не могу припомнить какое-то событие, где ее принимали бы с таким негативом", - отметила одна из журналисток пресс- пула.

Мероприятие было посвящено тому, какую опасность представляют для здоровья опиоиды. Когда первая леди поднялась на сцену, часть аудитории встретила ее аплодисментами, но другие собравшиеся при этом громко выражали свое недовольство, однако это не помешало супруге президента произнести подготовленную речь.

Позднее первая леди прокомментировала случившееся. "Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный [опиоидный] кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", - говорится в заявлении Меланьи Трамп, которое приводит телекомпания Си-эн-би-си.

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