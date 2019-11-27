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Биоматериалы россиян хотят защитить законом о персональных данных - СМИ

08:40 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор предложил включить в закон о персональных данных понятие биологических данных, что позволит использовать их только с письменного согласия человека. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Сейчас существует некоторый пробел, который позволяет собирать генетические данные человека и использовать их в противоправных целях, связанных с нарушением конституционных прав и свобод, неприкосновенности частной жизни. Становится возможным использование личной информации об условиях жизни и о поведенческих особенностях, о здоровье и о семейной тайне - установлении отцовства, поле ребенка и так далее без учета мнения владельца персональных данных", - перечислила Попова.

Она убеждена, что информация, полученная из генетического материала человека, нуждается в защите. "Для этого необходимо дополнить перечень сведений о персональных данных человека сведениями, которые характеризуют генетические особенности человека. Это изменение позволит использовать генетические данные гражданина только с его письменного согласия и станет еще одним элементом формирования системы благополучия человека", - приводит издание слова главы ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что законопроект нужен для того, чтобы оградить любую генетическую информацию россиян от попадания в третьи руки и использования в коммерческих целях. Например, фармакологические компании могут пользоваться данными о генетической предрасположенности к тем или иным заболеваниям для продвижения своих продуктов на российском рынке. Изменения, которые предполагает проект, соответствуют требованиям международного законодательства в области регулирования обращения биологического материала, отметили в Роспотребнадзоре.


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