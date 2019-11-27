Для тушения лесных пожаров на северо-востоке Австралии мобилизовано почти 2 тыс. пожарных

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,8 тыс. пожарных мобилизованы для борьбы с лесными пожарами на северо-восточном побережье Австралии. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс в среду, на территории региона зафиксированы порядка 130 очагов возгорания.

По данным региональной пожарной службы, в настоящий момент на территории региона зарегистрированы 129 пожаров, 66 из которых не локализованы. "Более 1,8 тыс. человек заняты тушением огня. Пожарная опасность остается очень высокой на большей части территории штата", - указано в сообщении ведомства, размещенном на его странице в "Твиттере".

Предупреждение о подготовке к эвакуации выпущено для населенных пунктов в районе Бора-Ридж у северной границы штата. Одна из главных автомагистралей региона - Тихоокеанское шоссе - частично закрыта. В части районов объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса.

По данным государственного метеобюро Австралии, на протяжении недели погодные условия будут оставаться сложными из-за преобладания сильных порывистых ветров и высоких температур.