Для борьбы с браконьерами японский рыбнадзор попросил вооруженный персонал
08:50 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление рыболовства Японии обратилось с просьбой разместить вооруженный персонал на его патрульных судах, которые все чаще сталкиваются с активным сопротивлением со стороны браконьеров из КНДР. Речь идет об использовании для защиты сотрудников национальной береговой охраны, сообщает в среду газета "Джапан ньюс".
Команды судов японского рыбнадзора не имеют права применять оружие и производить аресты подозреваемых. При этом в последнее время они, как утверждается, постоянно сталкиваются с открытым противодействием со стороны браконьерских шхун из КНДР, которые ведут промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии, в первую очередь в богатом морепродуктами районе Яматотай в центральной части Японского моря.
В августе, например, команда скоростного северокорейского катера, по данным газеты, открыто угрожала инспекторам применением автоматического оружия. В начале октября в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии шхуна КНДР, которая подозревалась в незаконном вылове кальмара, столкнулась со сторожевым кораблем японской рыболовной инспекции. Северокорейское судно от полученных повреждений затонуло, а его команда оказалась за бортом. Прибывшая на место происшествия японская береговая охрана спасла всех этих моряков (60 человек). Они были переданы на находившуюся там другую северокорейскую шхуну, которая покинула японскую зону.
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