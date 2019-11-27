Четыре страны потребовали от РФ уважать территориальную целостность Украины

09:00 Источник: Газета.Ru

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Они также хотят, чтобы российская сторона якобы начала соблюдать международное право и основополагающие принципы.

Кроме того, министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт в Донбассе.

Отмечается, что заявление подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде и Украины Вадим Пристайко. Газета.Ru