Глава Антидопингового агентства США призвал отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Токио

09:05 Источник: Эхо Москвы

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Токио. Всемирное антидопинговое агентство должно жестко и решительно отреагировать на нарушения, — считает Тайгарт.

Напомним, – Комитет по соответствию предложил Исполкому ВАДА запретить России участвовать в международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. Эхо Москвы