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Глава Антидопингового агентства США призвал отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Токио

09:05 27.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Токио. Всемирное антидопинговое агентство должно жестко и решительно отреагировать на нарушения, — считает Тайгарт.

Напомним, – Комитет по соответствию предложил Исполкому ВАДА запретить России участвовать в международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.  Эхо Москвы

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