Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита "нормандской четверки"

09:20 Источник: Коммерсант.ru

В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины. Вероятность двусторонних переговоров информированные источники “Ъ” оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

О том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться с глазу на глаз, “Ъ” сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.