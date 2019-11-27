За 13 лет более 9,5 млн российских семей получили материнский капитал

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 9,5 млн семей получили сертификат на материнский капитал с начала действия программы, в настоящее время этот проект - один из самых успешных среди реализуемых в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи "Право на справедливость".

"С момента существования программы - 1 января 2007 года - это 9,5 млн человек, которые воспользовались правом на материнский семейный капитал. Наверное, это один из самых удачных проектов, который был принят и реализуется в нашей стране", - сказала министр.

Голикова отметила, что граждане России действительно верят в проект "с учетом суммы, которая выдается, и с учетом перспектив".

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что при этом порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.