За 13 лет более 9,5 млн российских семей получили материнский капитал
10:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 9,5 млн семей получили сертификат на материнский капитал с начала действия программы, в настоящее время этот проект - один из самых успешных среди реализуемых в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи "Право на справедливость".
"С момента существования программы - 1 января 2007 года - это 9,5 млн человек, которые воспользовались правом на материнский семейный капитал. Наверное, это один из самых удачных проектов, который был принят и реализуется в нашей стране", - сказала министр.
Голикова отметила, что граждане России действительно верят в проект "с учетом суммы, которая выдается, и с учетом перспектив".
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что при этом порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.
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