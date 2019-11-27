Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить - Жириновский

10:00 Источник: РБК

России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Таким образом политик прокомментировал ситуацию вокруг дела об импичменте Дональда Трампа, инициированного после телефонного разговора американского президента с украинским лидеров Владимиром Зеленским.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны», — написал Жириновский. Он также заявил, что «Киев сошел с ума и заражает Америку» и что Россия «не может терпеть такую политику». РБК