Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить - Жириновский
10:00 27.11.2019 Источник: РБК
России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Таким образом политик прокомментировал ситуацию вокруг дела об импичменте Дональда Трампа, инициированного после телефонного разговора американского президента с украинским лидеров Владимиром Зеленским.
«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны», — написал Жириновский. Он также заявил, что «Киев сошел с ума и заражает Америку» и что Россия «не может терпеть такую политику». РБК
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