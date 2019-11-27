План НАТО по защите Польши и Прибалтики от России не заинтересовал Турцию

10:05

Турция отказалась поддерживать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от "агрессии России".

Соответствующие планы альянса не заинтересовали Анкару. Турецкие власти попросили представителя НАТО не подписывать план и занять жесткую позицию на заседаниях и в частных переговорах, сообщает Reuters.

Анкара требует от НАТО признания курдских Отрядов народной самообороны террористами.

Альянс, в свою очередь, заинтересован в получении формального согласия всех стран-членов по поводу военной стратегии по защите Польши, Латвии, Эстонии и Литвы от России. ren.tv