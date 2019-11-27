План НАТО по защите Польши и Прибалтики от России не заинтересовал Турцию
10:05 27.11.2019
Турция отказалась поддерживать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от "агрессии России".
Соответствующие планы альянса не заинтересовали Анкару. Турецкие власти попросили представителя НАТО не подписывать план и занять жесткую позицию на заседаниях и в частных переговорах, сообщает Reuters.
Анкара требует от НАТО признания курдских Отрядов народной самообороны террористами.
Альянс, в свою очередь, заинтересован в получении формального согласия всех стран-членов по поводу военной стратегии по защите Польши, Латвии, Эстонии и Литвы от России. ren.tv
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