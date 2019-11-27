Британские военные аналитики предрекли стране поражение в случае войны с РФ
10:20 27.11.2019 Источник: РБК
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) заявил, что сухопутные войска Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят «полное поражение». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад RUSI, подготовленный к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
Проведенное исследование показало, что вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. У британской армии, а также у армий союзников по НАТО «критическая нехватка» артиллерии, боеприпасов и транспортных средств, сказано в исследовании. РБК
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