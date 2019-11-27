0
0
0
НОВОСТИ

Британские военные аналитики предрекли стране поражение в случае войны с РФ

10:20 27.11.2019 Источник: РБК

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) заявил, что сухопутные войска Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят «полное поражение». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад RUSI, подготовленный к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Проведенное исследование показало, что вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. У британской армии, а также у армий союзников по НАТО «критическая нехватка» артиллерии, боеприпасов и транспортных средств, сказано в исследовании.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 27.11.2019
План НАТО по защите Польши и Прибалтики от России не заинтересовал Турцию
0
61
10:00 27.11.2019
Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить - Жириновский
0
77
09:32 27.11.2019
Посла РФ вызвали в румынский МИД из-за комментария в соцсети
0
128
09:20 27.11.2019
Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита "нормандской четверки"
0
119
09:05 27.11.2019
Глава Антидопингового агентства США призвал отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Токио
0
130
09:00 27.11.2019
Четыре страны потребовали от РФ уважать территориальную целостность Украины
0
150
08:50 27.11.2019
Для борьбы с браконьерами японский рыбнадзор попросил вооруженный персонал
0
148
08:40 27.11.2019
Биоматериалы россиян хотят защитить законом о персональных данных - СМИ
0
155
08:20 27.11.2019
Для тушения лесных пожаров на северо-востоке Австралии мобилизовано почти 2 тыс. пожарных
0
160
08:00 27.11.2019
В Балтиморе на молодежной конференции освистали супругу Трампа - СМИ
0
225

Возврат к списку