Британские военные аналитики предрекли стране поражение в случае войны с РФ

10:20 Источник: РБК

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) заявил, что сухопутные войска Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят «полное поражение». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад RUSI, подготовленный к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Проведенное исследование показало, что вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. У британской армии, а также у армий союзников по НАТО «критическая нехватка» артиллерии, боеприпасов и транспортных средств, сказано в исследовании. РБК