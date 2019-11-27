Посла РФ вызвали в румынский МИД из-за комментария в соцсети
09:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван во вторник в МИД страны в связи с размещением посольством в социальной сети "Фейсбук" комментария для прессы "Об исторических и геополитических фобиях местоблюстительницы румынского престола", который был посвящен выступлению принцессы Маргареты на приеме в честь дипкорпуса 21 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном румынским внешнеполитическом ведомством.
В опубликованном 22 ноября комментарии посольство РФ отмечает, что в своей речи "местоблюстительница короны решила примерить на себя "мантию геополитического стратега", пекущегося о безопасности и благополучии не только своего государства, но и, как минимум, половины Евразии и всего евроатлантического пространства". Однако выводы принцессы Маргареты, с точки зрения российского диппредставительства, "оказались до боли примитивны и узнаваемы". Как указывает посольство, "в качестве главного виновника всех бед и проблем однозначно была названа Россия".
"Румынская сторона подчеркнула неприемлемый характер позиционирования российской дипломатической миссии и вновь указала на важность избежания неконструктивной риторики, а также необходимость сохранения публичного диалога в рамках дипломатических обычаев с целью избежания негативного воздействия на двусторонние отношения", - говорится в сообщении МИД страны. В ведомстве призвали обсуждать "историческое прошлое" в "специально предназначенном институциональном формате", а также подчеркнули "важность прагматичного подхода, основанного на уважении принципов и норм международного права, который способствовал бы развитию конструктивных отношений между государствами, а также важность уважения ценностей и символов каждой стороны".
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