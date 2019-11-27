Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами созданы в РФ - Ростех

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники-киллеры, способные отслеживать, перехватывать и обезвреживать дроны противника с помощью сетей, разработаны в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Есть и не только РЭБ-овские (средства радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) комплексы, но и активные беспилотники- киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть", - сообщил Кладов, говоря о существующих российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам.