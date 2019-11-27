В Москве арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии - источник
11:05 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое выходцев из Ингушетии арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконное ношение оружия"). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева", - сказал собеседник агентства.
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