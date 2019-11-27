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НОВОСТИ

Число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн

11:20 27.11.2019 Источник: Известия

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

Отчасти нехватка персонала связана с сокращением экономически активного населения, отчасти — с развитием новых проектов, говорят специалисты.

При этом спрос на кадры может простимулировать и рост зарплат, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

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