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США заморозили военную помощь Украине в день телефонных переговоров Трампа и Зеленского - CNN

11:32 27.11.2019 Источник: Эхо Москвы

США заморозили военную помощь Украине в день телефонных переговоров президентов двух стран. Об этом сообщает телеканал CNN ссылаясь на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.  Эхо Москвы

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