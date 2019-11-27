США заморозили военную помощь Украине в день телефонных переговоров Трампа и Зеленского - CNN

11:32 Источник: Эхо Москвы

США заморозили военную помощь Украине в день телефонных переговоров президентов двух стран. Об этом сообщает телеканал CNN ссылаясь на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Эхо Москвы