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Анкара будет искать альтернативы F-35, если США не передадут их Турции - Чавушоглу

12:00 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна будет вынуждена искать альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если Соединенные Штаты откажутся передать их республике. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы являемся партнерами [проекта по созданию F-35] и на сегодняшний день вложили в него 1,4 млрд долларов. Если мы не получим F-35, то будем вынуждены искать альтернативные варианты", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

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