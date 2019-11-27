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НОВОСТИ

Отчисленным из КФУ братьям грозит депортация в Китай

12:05 27.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Татарским братьям из Синьцзян-Уйгурского автономного района Шахризату и Шахдияру Шавкат, которые в прошлом году были отчислены из Казанского федерального университета (КФУ), грозит депортация в Китай. Райсуд в Казани признал законным отказы МВД в предоставлении им временного убежища.

Близнецы опасаются, что на родине их помесят в «лагеря перевоспитания» мусульман, где, по некоторым сведениям, уже содержатся их родители.

Защита братьев Шавкат намерена обжаловать решение райсуда, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека.  Коммерсантъ

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