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Во время беспорядков в Иране сожжены около 730 банков и 140 правительственных учреждений

12:20 27.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Около 730 банков и 140 правительственных учреждений сожжены во время недавних беспорядков в Иране. Эти данные МВД приводит официальное агентство ИРНА.

Правозащитная организация Международная амнистия утверждает, что во время протестов против повышения цен на бензин убиты как минимум 143 участника демонстраций. Впрочем, официальные власти эту информацию не подтверждают.  Эхо Москвы

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