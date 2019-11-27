В Ижевске выявлен мужчина, пытавшийся продать иностранцам секретные разработки - УФСБ
12:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Ижевска пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством, чтобы предоставить информацию по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно- космической сферы", - говорится в сообщении.
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