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В Ижевске выявлен мужчина, пытавшийся продать иностранцам секретные разработки - УФСБ

12:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Ижевска пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством, чтобы предоставить информацию по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно- космической сферы", - говорится в сообщении.

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