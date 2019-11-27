Заявление помощника госсекретаря США о российских действиях по дестабилизации ситуации в Ливии - "утка", заявил Песков
13:00 27.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии», следует воспринимать как «утку». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Это все, конечно, утки. В данном случае мы призываем так к этому и относиться», — сказал он.
Д.Песков также прокомментировал призыв Шенкера к европейским странам о вводе санкций против российских ЧВК.
«Постоянно звучат упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат суд в разных странах. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии. В данном случае можно сказать: очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили сами, в нарушение международного права», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
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