РФ и Украина контактируют относительно оборудования с возвращенных Киеву кораблей - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей, Кремль не располагает детальной информацией. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта тема затрагивалась во время недавнего телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю".