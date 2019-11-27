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Правонарушителей обеспечат бесплатными защитниками

13:20 27.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Россияне получат право на бесплатного адвоката при рассмотрении судом тех административных правонарушений, которые в качестве наказания предусматривают арест. Сторону обвинения во время таких разбирательств будут представлять прокуроры, а не судьи, как происходит сейчас. Об этом говорится в ежегодном правительственном докладе «О результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год». Предполагается, что такие нормы появятся в новом КоАП, который станет действовать с 2021 года.

В Федеральной палате адвокатов поддерживают инициативу. Правозащитники признают важность права на бесплатную защиту по административным делам, но опасаются, что в условиях российского судопроизводства такие адвокаты по назначению будут работать формально или даже во вред гражданам.  Коммерсантъ

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