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Китай вышел на первое место по количеству дипмиссий в мире

13:32 27.11.2019 Источник: Интерфакс

Китай в 2019 году увеличил количество своих дипломатических представительств в мире до 276, обогнав США и заняв первое место в мире по этому показателю, говорится в исследовании австралийского института Лоуи.

Институт на протяжении последних нескольких лет выпускает Global Diplomacy Index, так называемый "Глобальный дипломатический индекс". Согласно этому индексу, количество посольств и консульств США в 2019 году сократилось до 273.

На третьем месте в списке стран, где размещено наибольшее количество дипломатических миссий, находится Франция (267), за ней следуют Япония (247) и Россия (242).

США, однако, остаются страной, на территории которой размещено наибольшее количество посольств и консульств иностранных государств. В США находится 342 иностранных дипломатических представительства, в то время как в Китае их 256.

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