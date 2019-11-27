Китай вышел на первое место по количеству дипмиссий в мире

13:32 Источник: Интерфакс

Китай в 2019 году увеличил количество своих дипломатических представительств в мире до 276, обогнав США и заняв первое место в мире по этому показателю, говорится в исследовании австралийского института Лоуи.

Институт на протяжении последних нескольких лет выпускает Global Diplomacy Index, так называемый "Глобальный дипломатический индекс". Согласно этому индексу, количество посольств и консульств США в 2019 году сократилось до 273.



На третьем месте в списке стран, где размещено наибольшее количество дипломатических миссий, находится Франция (267), за ней следуют Япония (247) и Россия (242).



США, однако, остаются страной, на территории которой размещено наибольшее количество посольств и консульств иностранных государств. В США находится 342 иностранных дипломатических представительства, в то время как в Китае их 256.

