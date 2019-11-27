Медведев в прямом эфире расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведёт итоги работы кабмина. Премьер-министр расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в полдень 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести FM» и радио «Маяк». Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.



Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram. Говорит Москва

