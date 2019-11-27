В МИДе предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
14:32 27.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В МИДе РФ призвали распространить «закон Димы Яковлева» на все страны. Замдиректора консульского департамента ведомства Руслан Голубовский в ходе круглого стола в Совфеде предложил убрать из закона непосредственное указание на США, чтобы сделать его универсальным.
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав и свобод граждан РФ» известен как «закон Димы Яковлева». Владимир Путин подписал документ 28 декабря 2012 года в ответ на принятый в США «акт Магнитского». Говорит Москва
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