В МИДе предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе РФ призвали распространить «закон Димы Яковлева» на все страны. Замдиректора консульского департамента ведомства Руслан Голубовский в ходе круглого стола в Совфеде предложил убрать из закона непосредственное указание на США, чтобы сделать его универсальным.

Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав и свобод граждан РФ» известен как «закон Димы Яковлева». Владимир Путин подписал документ 28 декабря 2012 года в ответ на принятый в США «акт Магнитского». Говорит Москва